Winkelketens Miss Etam en Steps failliet verklaard

Winkelketens Miss Etam en Steps zijn nu echt failliet. Volgens vakbond AVV is het faillissement uitgesproken dat werknemers van de kledingwinkels samen met de bond zelf hadden aangevraagd. „Uiteraard is het jammer dat er hiermee ruim driehonderd werknemers op straat komen te staan, maar dit einde was al bijna onvermijdelijk”, laat vakbondsvoorzitter Martin Pikaart weten.