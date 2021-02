Video legt fouten politie bloot, drugsverdachte vrijgesproken

Een filmpje van een politievlogger op YouTube heeft uitgewezen dat de politie fouten heeft gemaakt bij de aanhouding van een drugsverdachte uit Almere en daarover heeft gelogen in een proces-verbaal. De rechtbank in Lelystad heeft de 34-jarige man daarom vrijgesproken. Ook het Openbaar Ministerie vond dat de geconstateerde ‘vormfouten’ tot vrijspraak moesten leiden. De man had 6 kilo harddrugs in zijn auto.