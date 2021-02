Welbeschouwd: Ban van beheersing

Precies in 2020, het jaar waarin de hele samenleving op haar kop wordt gezet om een minuscuul virus te beheersen, verschijnt een kritische studie over de maakbaarheid van het leven. Als je niet wist dat deze samenloop van omstandigheden toeval was, zou je denken dat de verschijning van het proefschrift van Robert van Putten midden in de coronacrisis gepland was: maakbaarheid in optima forma.