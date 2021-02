Zendingswerker Aline van de Maat bezocht tijdens de lockdown in maart in Ecuador samen met haar collega Marja Korpel een aantal oudere zusters van de christelijke gemeente in Guayaquil. Ze lazen Psalm 91 en baden met hen. Een van de vrouwen maakt gebruik van een audioBijbel. Als Gods Woord klinkt, luisteren er geregeld onkerkelijke familieleden mee. Zo gaat het zendingswerk door. beeld ZGG