Francina dompelt zich onder in de sneeuwpret. Samen met Mariska Dijkstra, RD-columnist en jongensmoeder, wandelt ze in natuurgebied Het Leesten in Apeldoorn. Mariska vertelt hoe haar gezin de lockdown doorkomt en wat wandelen voor haar betekent. Ook heeft ze twee sleeën meegenomen. Durft Francina het aan?!