Scherptediepte #11: Christenvervolging: niet alleen ver van je bed

Een gesprek met vrienden over je christelijke geloof en een Bijbel in je boekenkast: in Nederland is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar in Afghanistan word je ‘krankzinnig’ genoemd, in India wordt je overgeslagen bij het uitdelen van voedselhulp, in Noord-Korea word je dagelijks gemarteld in een strafkamp en in Nigeria worden christelijke dorpen uitgemoord.