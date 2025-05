Provincie: elke Brabander gaat toegenomen drukte Defensie merken

Zo moet het asielzoekerscentrum in Budel sluiten omdat Defensie de locatie weer in gebruik neemt. „Wij gaan ervan uit dat de vermindering van azc-plaatsen niet elders in Brabant wordt opgevangen”, aldus Dirken, die met gemeenten nauw betrokken wil blijven bij de uitwerking van de plannen. Zij hoopt ook op „een uitlegbaar” vergezicht voor bijvoorbeeld de landbouw en op voldoende compensatie voor natuurbehoud.

Defensie heeft veel terreinen in Brabant. Dirken hecht waarde „aan de lange en nauwe band met Defensie”, maar vraagt wel om de overlast te beperken, want „we moeten de ruimte met elkaar delen”.