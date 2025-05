Zeewolde baalt: militaire kazerne komt niet op de gewenste plek

De Flevolandse gemeente Zeewolde baalt van de locatiekeuze van Defensie voor de bouw van een nieuwe kazerne. Duidelijk was al dat de kazerne in Zeewolde zou komen. De gemeente had een voorkeur voor Oosterwold, een landbouw- en natuurgebied tussen Zeewolde en Almere. Defensie heeft echter gekozen voor een locatie aan de Spiekweg, iets buiten de woonkern.