Teleurgestelde provincie Flevoland herhaalt eis over vliegveld

Arjen Gerritsen, de commissaris van de Koning in Flevoland, noemt het „onbegrijpelijk” dat het kabinet hierover nog geen besluit heeft genomen. Volgens hem worden de regio „economische kansen onthouden” zolang er geen vakantievluchten naar Lelystad Airport mogen komen. Gerritsen herhaalt de eis dat Flevoland „alleen onder deze voorwaarde aan medegebruik door Defensie kan meewerken”. In de Tweede Kamer is vooralsnog geen meerderheid voor 10.000 vakantievluchten per jaar naar Lelystad.