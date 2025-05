Momenteel studeren volgens Harvard 24 Nederlanders aan de universiteit en doen 92 Nederlandse promovendi er onderzoek.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte donderdag bekend dat het studentenvisumprogramma van Harvard is stopgezet. Daardoor mogen buitenlandse studenten niet meer worden ingeschreven op de universiteit.

„Dit bericht roept veel vragen en zorgen op”, aldus NSC-minister Bruins. „Wij zijn nu aan het uitzoeken wat dit precies betekent, ook voor ons is veel onduidelijk.” Nederland heeft contact met de Amerikaanse ambassade en de Nederlandse ambassade in Washington praat daar met de Amerikanen over de gevolgen.