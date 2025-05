Zorgen in Zeeland over effect van laagvliegende helikopters

„Hoewel we begrip hebben voor de noodzaak van Defensie-activiteiten, blijft onze zorg wel hoe we effecten op natuur, landbouw, recreatie en woonomgeving zoveel mogelijk kunnen voorkomen”, zegt gedeputeerde Dick van der Velde.

De VVD’er is wel opgelucht dat twee andere Defensie-opties voor Zeeland zijn afgevallen. De haven van Vlissingen was in beeld om meer schepen met militaire lading te ontvangen, maar de keuze hiervoor is gevallen op de Maasvlakte bij Rotterdam. De F-35’s komen niet naar vliegbasis Woensdrecht, net over de provinciegrens in Noord-Brabant, maar gaan naar Lelystad Airport.