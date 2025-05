Defensie neemt aanbod Staphorst aan en vergroot munitieopslag

„Onze nationale veiligheid is een zaak van ons allemaal. In Staphorst kunnen en willen we daaraan bijdragen”, zegt burgemeester Jan ten Kate. „Daarom hebben we een stap naar voren gezet en zijn we in gesprek gekomen met Defensie.”

Staphorst stelt wel eisen aan de uitbreiding van de huidige opslaglocatie van munitie, van 15 naar ruim 70 hectare. De gemeente wil dat staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) zorgt voor een rechtstreekse aansluiting van het complex op de snelweg A28 en een ongelijkvloerse spoorwegovergang.

Defensie liet vrijdag weten met Staphorst en met de provincie Overijssel een „gezamenlijke inspanningsverplichting” aan te gaan om dit uit te werken. „De bal ligt nu bij Defensie, maar natuurlijk blijven wij hier ook bovenop zitten om onze randvoorwaarden te waarborgen”, zegt burgemeester Ten Kate. „Zolang dit proces loopt, blijven wij ons inzetten om de belangen van onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te behartigen.”

In de zogeheten veiligheidszone rond de opslag staan vier woningen. Eigenlijk moeten die woningen weg, maar Defensie onderzoekt of het mogelijk is deze „te sparen”.