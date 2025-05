Een speciale commissie gaat aanvragen van grote muziekfeesten op een aantal punten beoordelen, onder meer op publieksbereik, toegankelijkheid en binding met de stad en de buurt. Evenementen voor kleine doelgroepen die nu nog te weinig worden bediend, kunnen aanspraak maken op subsidie uit een nieuw fonds. Verder moeten evenementen milieuvriendelijker en rustiger worden door regels voor duurzaamheid en geluid. Voor grotere gratis evenementen komt er een regeling om een breder cultureel aanbod op te tuigen.

„Amsterdam is trots op de hoeveelheid en diversiteit van de evenementen in onze stad. Ze brengen bewoners en bezoekers samen en zorgen voor levendigheid en verbondenheid. Tegelijkertijd vraagt de groeiende druk op onze openbare ruimte om een zorgvuldig evenwicht en goed beleid”, zegt de verantwoordelijke wethouder Touria Meliani.

Het nieuwe plan is tot stand gekomen na overleg met bewoners, organisatoren en bezoekers. Amsterdammers kunnen er vanaf 6 juni zes weken lang hun mening over geven. In oktober neemt het stadsbestuur een besluit na overleg met de gemeenteraad.