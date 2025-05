De Correspondent in beroep tegen uitspraak afluisteren door OM

De Correspondent gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak over het afluisteren door het Openbaar Ministerie van drie journalisten van het platform. Eind februari bepaalde de rechtbank in Den Haag dat het OM in maart 2022 een vertrouwelijk gesprek mocht afluisteren dat de journalisten voerden met Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel over de mondkapjeszaak.