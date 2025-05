RUG in gesprek met Vindicat over incident met brandwonden

De woordvoerder van de RUG bevestigt vrijdag dat Vindicat melding heeft gedaan van het incident, zonder details te geven over het voorval. „Het is vreselijk wat er is gebeurd. Het gaat buiten alle grenzen. Dit kan echt niet”, zegt de woordvoerder wel over het incident.

De RUG gaat in samenspraak met de gemeente en de Hanzehogeschool, waarvan ook studenten lid zijn van Vindicat, het gesprek aan met Vindicat. Tegen Dagblad van het Noorden zei Vindicat-voorzitter Wibe Kaak dat onderzocht wordt of de brandwonden zijn ontstaan door brandmerken. Het incident zou buiten de vereniging om zijn gebeurd.

„Mocht blijken dat er inderdaad mensen zijn gebrandmerkt dan is dat volstrekt ontoelaatbaar en verwerpelijk”, stelt burgemeester van Groningen Mirjam van ’t Veld. „Ik verwacht in dat geval dat er passende maatregelen getroffen worden. Ik heb met Vindicat de afspraak dat we bij incidenten direct worden geïnformeerd, dat is in dit geval gebeurd. We wachten de uitkomsten van het onderzoek af en gaan naar aanleiding van het incident op korte termijn met de vereniging in gesprek.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen stelt Vindicat een verklaring op over het incident, die later vrijdag wordt gepubliceerd.