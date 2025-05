Agema vreest zorgbezuinigingen door hogere defensie-uitgaven

Het voorstel van Rutte is het belangrijkste punt van discussie tijdens de NAVO-top die eind juni wordt gehouden in Den Haag.

De zorg is samen met sociale zekerheid de grootste kostenpost van de overheid. Dit jaar gaat hier afgerond 115 miljard euro naartoe. Agema voorziet daarom dat ook haar ministerie gevraagd wordt om te snijden in de kosten. „Daarom sta ik ook niet te trappelen”, aldus de minister. „Je hebt het over duizelingwekkend grote bedragen.”

Maar ze doet liever geen uitspraken over hoe hoog de defensie-uitgaven wat haar betreft moeten zijn.