Twee doden incident Hoofddorp zijn mannen van 21 en 22

De dodelijke slachtoffers van het incident in een woning in Hoofddorp zijn twee mannen van 21 en 22 jaar, meldt het Openbaar Ministerie. Beiden komen uit de Noord-Hollandse plaats. Het incident gebeurde woensdagochtend vroeg in de Fanny Blankers-Koenlaan. Agenten kwamen af op een steekincident in de woning. Ter plaatse werd ook door de politie geschoten. Twee agenten raakten gewond.