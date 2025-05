Agema vraagt inspectie te kijken naar garantie borstimplantaten

Uit onderzoek van Radar komt naar voren dat de garantievoorwaarden van fabrikanten soms niet deugen. Het programma haalt het voorbeeld van het merk Mentor aan. Dat zegt garantie te geven als een scheur binnen tien jaar wordt vastgesteld. Maar de regeling geldt volgens Radar alleen als je ervoor kiest om dezelfde implantaten weer te plaatsen.

„Daar schrik ik van. Ik vind dat bijna een onnatuurlijke zakelijke manier van hiernaar kijken”, zegt Agema tegen Radar. „Ik vind dat niet goed.” Ze wil ook dat de IGJ kijkt naar de rol van de chirurg. „De chirurg heeft dit product uitgekozen en is er verantwoordelijk voor om de patiënt te informeren over de risico’s, over de behandeling, over de alternatieven”, aldus de minister.