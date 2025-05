Ziekenhuis Nijmegen breekt met cardiologen

Eind vorig jaar had het ziekenhuis al de leiding over de afdeling cardiologie overgenomen van de medisch specialisten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had na een controle geconcludeerd dat de kliniek zijn zaken niet op orde had. Het grootste probleem was dat er te weinig zicht was op betalingen van leveranciers van medische hulpmiddelen aan artsen. Het ziekenhuis voldeed daardoor niet aan regels om belangenverstrengeling te voorkomen.

Het ziekenhuis noemt de beslissing een „onvermijdelijke uitkomst van jarenlang verschillende conflicten”. De maatschap zou zichzelf zien als een „losstaande onderneming” en een uitzonderingspositie claimen. Volgens het ziekenhuis hebben de cardiologen in vijf jaar tijd 2,7 miljoen euro gekregen van leveranciers. Het CWZ was daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte.

Het voornemen om met de cardiologen te breken, was vorige maand naar buiten gekomen.