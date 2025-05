Ouders ontvoerde kinderen Dalfsen twee weken langer vast

De rechtbank Overijssel kan niets zeggen over de identiteit van het duo. Volgens de regionale omroep RTV Oost is de vader de Enschedese advocaat Michaël van K. Hij zou door de Orde van Advocaten in Overijssel voorlopig geschorst zijn in de uitoefening van zijn beroep.

Voor de vermissing van de twee kinderen uit Dalfsen verstuurde de politie op maandag 31 maart een Amber Alert. Ze waren voor het laatst gezien op het station van de Overijsselse plaats en er bestonden grote zorgen over hun welzijn. De kinderen werden in de nacht van 31 maart op 1 april gevonden in een woning in het Belgische Oudenaarde, in aanwezigheid van de biologische ouders. Die werden aangehouden.