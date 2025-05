Limburgse BBB spreekt van onkunde rond Maastricht Aachen Airport

Dit voorjaar werd duidelijk dat het aantal passagiers en vrachtvluchten veel lager is dan geraamd in het businessplan van de MAA-directie. Die stelt dat het vliegveld in 2027 uit de rode cijfers komt en de doelen in 2030 kunnen worden gehaald.

Gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) is ook niet tevreden, maar herhaalde dat ingrijpen niet aan de orde is. Hij verwees naar een vertrouwelijke vergadering in februari over het businessplan, maar daar kan hij niets over zeggen. „We moeten goed de vinger aan de pols houden.” Limburg stak eerder tientallen miljoenen in het vliegveld.