Marokko investeert honderden miljoenen in aanleg noodvoorraden

Marokko werd in september 2023 getroffen door een zware aardbeving. 2900 mensen kwamen om het leven en duizenden huizen werden verwoest. In de afgelopen jaren zijn er in het Noord-Afrikaanse land ook overstromingen, droogtes en natuurbranden geweest.

Met het geld moeten nu 36 opslagplaatsen worden aangelegd, verspreid over het hele land. Daar moeten onder meer tenten, dekens, mobiele keukens en noodgeneratoren worden bewaard.