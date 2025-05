Burgemeester Moskou meldt nieuwe Oekraïense aanval met drones

Moskou was volgens hem de afgelopen dagen ook al het doelwit van Oekraïense aanvallen. Die komen in aanloop naar een grote militaire parade op 9 mei. De optocht wordt naar verwachting bijgewoond door tientallen buitenlandse leiders. Onder anderen de Chinese president Xi Jinping is al gearriveerd.

Rusland viert vrijdag de overwinning op nazi-Duitsland met de Dag van de Overwinning. De patriottische dag wordt gekenmerkt door militaire parades, waarvan de grootste traditiegetrouw wordt gehouden op het Rode Plein in Moskou. De viering van dit jaar is tachtig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en wordt volgens Russische functionarissen groots.