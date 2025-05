Nieuwe buitenlandminister verafschuwt naziverleden Duitsland

„Dat is een blijvende schuld. We zijn des te dankbaarder dat we vandaag verenigd zijn in vriendschap en solidariteit”, zei Wadephul.

Europese solidariteit is „noodzakelijker dan ooit” vanwege de Russische oorlog in Oekraïne, voegde hij daaraan toe. „En we verzetten ons er samen tegen. We verdedigen de Europese vrijheid in Oekraïne.”

Wadephul stond samen met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot de pers te woord. Samen waren ze uit Parijs naar Warschau gevlogen. Daar benadrukten ze de band tussen beide landen, die ze willen intensiveren.

„Ik hoop dat we samen de Frans-Duitse motor weer op volle toeren kunnen laten draaien”, zei Barrot. Hij doelde daarbij zowel op veiligheid, concurrentievermogen als democratie.

Hij zei er alles aan te willen doen om daarbij „alle Europeanen te betrekken, zodat deze nieuwe ambitie ons collectief sterker maakt, sterker in het verdedigen van onze belangen, sterker in het verdedigen van onze visie op de mensheid en de wereld in een tijd waarin de rijken ontwaken en alles in twijfel lijkt te worden getrokken.”