Duitsland gaat ook asielzoekers aan grens tegenhouden

Dobrindt zei volgens actualiteitenrubriek Tagesschau dat een mondelinge instructie uit 2015 om asielzoekers aan de landsgrenzen toe te laten wordt ingetrokken. Ook kondigde de minister aan dat er meer politieagenten naar de landsgrenzen worden gestuurd om immigratie tegen te gaan.

Het gaat er volgens Dobrindt niet om dat alle migranten straks worden tegengehouden, maar om „het verminderen van de aantallen”, legde hij uit. De minister zei ook een signaal aan de rest van Europa en de wereld te willen afgeven dat „het beleid in Duitsland is veranderd”. Over het terugstuurbeleid zegt hij nauw contact te houden met de buurlanden.

Dobrindt en de nieuwe bondskanselier Friedrich Merz beloofden tijdens hun verkiezingscampagne illegale migratie terug te dringen. Duitsland controleert sinds september vorig jaar alle grenzen, ook die met Nederland.