Denen willen vertegenwoordiger VS spreken over spionage Groenland

De minister zei dat het artikel tot „veel zorgen” leidt, omdat „vrienden elkaar niet bespioneren”. „We gaan de waarnemend Amerikaanse ambassadeur uitnodigen voor een gesprek op het ministerie van Buitenlandse Zaken om te kijken of we deze informatie, die behoorlijk verontrustend is, kunnen bevestigen,” voegde hij eraan toe. Rasmussen is nu in Warschau voor overleg met andere buitenlandministers van de Europese Unie.

Donald Trump wil Groenland, dat bij Denemarken hoort, bij de Verenigde Staten voegen „voor de nationale veiligheid”. Maar Groenland wil niet en ook Denemarken reageert afkeurend op Amerikaanse uitspraken over het inlijven van het eiland.