Onderwijsinspectie gaat vaker in gesprek met schoolbesturen

„Aanleiding is het belang om blijvend zicht te houden op de rol van besturen in het borgen en verbeteren van onderwijskwaliteit”, legt de Inspectie van het Onderwijs uit. Tegelijkertijd loopt een onderzoek naar de vraag hoe de inspectie meer scholen kan bezoeken om te kijken hoe het onderwijs daar gaat. Dat is een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer, die daartoe onlangs een motie van D66 aannam.

Hoe vaak een school bezoek van de inspectie krijgt, hangt af van de risico’s die naar voren komen uit allerlei documentatie. Ongeveer een op de tien scholen heeft door die aanpak al zeker tien jaar geen inspectiebezoek gekregen. Dat moet anders, vindt een meerderheid van de Kamerleden.