Chinese en Servische president aangekomen in Rusland

De leiders zijn naar Rusland afgereisd om daar de plechtigheden bij te wonen rond de Dag van de Overwinning. Die is vrijdag en dan herdenkt Rusland de overwinning op nazi-Duitsland. In Moskou wordt dan een grote militaire parade gehouden.

Volgens het Kremlin heeft de Chinese leider donderdag een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Dat ook Vučić in Moskou is, zal tot ergernis in Brussel leiden. EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei eerder dat de EU „niet wil” dat kandidaat-lidstaten, zoals Servië, naar Moskou afreizen, omdat de parade een legitimering zou zijn van de oorlog in Oekraïne.

In totaal worden bijna dertig leiders verwacht, onder wie die van Vietnam, Mongolië, Myanmar, Egypte, Zimbabwe en Ethiopië. Ook de Slowaakse premier Robert Fico, de Venezolaanse president Nicolás Maduro en de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel staan op de gastenlijst. Aanvankelijk zou ook de Indiase leider Narendra Modi aanwezig zijn, maar die zal niet komen in verband met de spanningen met Pakistan.