Imec en TNO openen nieuw lab voor fotonica in Eindhoven

Fotonen zijn lichtgolven en lichtdeeltjes, en het opwekken, transporteren en detecteren van die deeltjes heet fotonica. Deze technologie wordt gebruikt voor producten en processen waarin licht een rol speelt, zoals in camera’s van mobiele telefoons, duurzame verlichting en snelle internetverbinding via glasvezel. Geïntegreerde fotonica vormt de kern van een breed scala aan toepassingen zoals LiDAR-systemen in zelfrijdende voertuigen, toepassingen voor medische diagnostiek, ultrasnelle datacommunicatie en milieumonitoring.

Het nieuwe lab biedt volgens Imec en TNO de infrastructuur om innovaties te ondersteunen voor technologieën zoals connectiviteit en quantum in sectoren zoals gezondheid, agrifood, datacommunicatie en de auto-industrie. „Het Holst Centre Photonics Lab laat zien hoe strategische financiering en samenwerking fotonica-innovatie kunnen versnellen en de positie van Nederland als wereldleider in dit domein verstevigen”, aldus TNO-directeur Ton van Mol van het Holst Centre.

Het Holst Centre, opgericht in 2005 door Imec en TNO, verbindt de Brainportregio met een wereldwijd ecosysteem van industriële en academische partners om samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Met gebruik van de kennis, expertise en technologieën van Imec en TNO worden technologische innovaties ontwikkeld die partnerbedrijven vervolgens naar de markt brengen. Het centrum telt momenteel ongeveer tweehonderd medewerkers.