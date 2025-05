Media: chaos in Russisch vliegverkeer door grote droneaanval

Oekraïne stuurde volgens de nieuwssite schijnbaar de grootste groep drones naar Rusland sinds het begin van de oorlog. Het Russische ministerie van Defensie heeft gemeld dat 524 van de onbemande vliegtuigjes zijn neergehaald. Dat gebeurde op een gevoelig moment. Rusland viert later deze week de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. In Moskou worden dan tientallen buitenlandse leiders verwacht, onder wie de Chinese president Xi Jinping.

De Oekraïense aanvallen lijken ook gevolgen te hebben voor die prominente bezoekers. Een vliegtuig met de Servische president Aleksandar Vučić is volgens Servische media onderweg gestrand in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Het zou nog onduidelijk zijn of hij uiteindelijk verder kan vliegen naar Moskou. Daar heeft Vučić vrijdag naar verluidt een persoonlijk gesprek met de Russische president Vladimir Poetin.