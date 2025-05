Uber verdient meer aan taxiritjes en maaltijdbezorgingen

De opbrengsten uit onder meer taxiritjes en bezorgde maaltijden kwamen in de eerste drie maanden van het jaar uit op 42,8 miljard dollar, omgerekend 37,6 miljard euro. Dat is een stijging van 14 procent vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. Daaraan hield Uber een omzet van 11,5 miljard dollar over, eveneens 14 procent meer. De nettowinst bedroeg bijna 1,8 miljard dollar, tegen een nettoverlies van 654 miljoen dollar een jaar eerder.

De resultaten vielen echter lager uit dan analisten volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. Uber verwacht in het huidige kwartaal 16 tot 20 procent meer te verdienen, ondanks ongunstige wisselkoerseffecten.

Ongeveer de helft van de 42,8 miljard dollar verdiende Uber met taxiritten, de boekingen stegen met 13 procent. Maaltijdbezorgingen bij Uber Eats waren goed voor zo’n 20,4 miljard dollar, een toename van 15 procent. De vrachtactiviteiten brachten echter iets minder op, bijna 1,3 miljard dollar.

Eerder meldde Uber in de Verenigde Staten last te hebben gehad van de bosbranden in en rond Los Angeles en extreem winterweer. Amerikaanse taxiritten zijn goed voor meer dan de helft van de winstgevendheid van het bedrijf.