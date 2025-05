Europese Commissie en Hongarije naar rechter om mensensmokkelaars

Ook de afschrikkende werking voor mensensmokkelaars valt hierdoor weg, als zij niet meer de cel in hoeven, zegt de Europese Commissie.

Hongarije nam het decreet in april 2023 aan. Sindsdien worden mensen die zijn veroordeeld voor migrantensmokkel uit de gevangenis ontslagen, ook als ze maar een klein deel van hun straf hebben uitgezeten. Binnen drie dagen moeten ze het land uit en in hun thuisland ‘re-integratiedetentie’ uitzitten. De uitvoering daarvan is niet gegarandeerd.