Onrust in Zutphen om aankondiging ‘dienstencentrum’ asielzoekers

Hoewel het college al langer bouwplannen heeft voor een ‘dienstencentrum’ voor de eerste fase van het proces van een asielaanvraag, was er nog niets publiekelijk over gedeeld. „We konden er niet eerder mee naar buiten, het is een traject dat al heel lang duurt. We zijn ons ervan bewust dat het allemaal kort dag is, daarom hebben we gisteravond aangebeld bij direct omwonenden”, zegt de woordvoerder. Het besluit zou dinsdag zijn genomen door het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente zag zich dinsdagavond laat genoodzaakt op Facebook een bericht te plaatsen met uitleg over de situatie. „Omdat we zien dat er op social media over gepraat wordt”, zo valt er te lezen. De gemeente heeft lokale en regionale media uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst woensdagmiddag.

Op de website van de gemeente is te lezen dat het dienstencentrum onderdak zal bieden aan maximaal 250 asielzoekers tegelijk. Zij komen ernaartoe na aanmelding in Ter Apel. In drie tot zes weken tijd worden ze geholpen bij de eerste stappen van hun asielprocedure. Daarna gaan ze naar een azc elders. Zutphen zegt zo te willen helpen om de wachttijden voor asielzoekers te verkorten.

In het nieuwe dienstencentrum komen kantoren voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), Vluchtelingenwerk en de GGD. Het centrum is voorzien op een leeg terrein aan de Boggelderenk op Bedrijventerrein Revelhorst IV en zal volgens de gemeente honderd nieuwe banen opleveren. In de tweede helft van 2028 moet het centrum klaar zijn.