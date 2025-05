ANVR: conflict India-Pakistan schrikt toerist voorlopig niet af

„We houden de situatie natuurlijk in de gaten”, vervolgt ze. Voor het overgrote deel van India geldt reisadvies ‘geel’, wat inhoudt dat reizen mogelijk is, maar dat reizigers wel rekening moeten houden met bepaalde veiligheidsrisico’s. Voor Pakistan is de kleurcode grotendeels rood en oranje, waardoor er volgens de ANVR geen toeristen zitten die georganiseerd reizen.

Dinsdagavond viel India meerdere locaties in Pakistan aan. Daarbij zijn volgens Pakistan tientallen mensen omgekomen. De actie volgt na dagen van oplopende spanningen om een dodelijke aanval van militanten in de betwiste Himalayavallei van Kasjmir.