Ede staat achter besluit om wolf op Veluwe af te schieten

„Gezien de gedragingen is er de dreiging dat er op korte termijn weer een (ernstig) incident kan volgen”, stelt Verhulst over de zogenoemde ‘probleemwolf’. „Wij zijn van mening dat het goed is dat deze bewuste wolf na een aantal (bijt)incidenten nu aangepakt kan worden. Al zou het vanzelfsprekend nog veel beter zijn dat incidenten voorkomen worden, dus dat een wolf met afwijkend gedrag in een vroeger stadium wordt aangepakt, al is het maar om het draagvlak voor de wolf te behouden.” Ede pleitte eerder al met andere Gelderse gemeenten voor strenger beheer van de wolf.