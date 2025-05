Te veel fouten bij huisartsenpraktijk Leiden, inspectie grijpt in

Volgens de IGJ is er „een hoog risico voor de patiëntveiligheid” bij Huisartspraktijk Bevrijdingsplein. De fouten waren in december voor het eerst vastgesteld. De praktijk had in januari een paar problemen opgelost, maar was in maart weer terug bij af. „Inmiddels is er wederom sprake van een vergelijkbare situatie als in december 2024”, aldus de inspectie.

De praktijk krijgt nu zes maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Het gebeurt niet vaak dat de inspectie ingrijpt bij huisartsen.