Kabinet wil een vijfde minder geluidsoverlast Schiphol in 2028

De beleidswijzigingen zijn vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) dat vandaag officieel is gepubliceerd. Als het doel van 2028 gehaald is, krijgt de luchthaven wat Madlener betreft weer ruimte om te groeien in aantal vluchten.

Afgelopen maart oordeelde de rechter dat de overheid onvoldoende rekening houdt met de belangen van omwonenden van Schiphol die last hebben van vliegtuigherrie. Met de publicatie van het LVB voldoet het kabinet aan die eis, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.