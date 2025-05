Urk gaat op begraafplaatsen op zoek naar vermiste vissers

„Als iemand vermist is, of dat nou op land of op zee gebeurt, is het een enorme droefenis als je in het ongewisse blijft over waar hij gebleven zou kunnen zijn”, zegt Teun Hakvoort van Stichting Identiteit Gezocht tegen Omroep Flevoland.

Alleen in Urk al zijn zo’n 31 vissers vermist geraakt tussen 1922 en 1997. De nieuwe stichting hoopt dat er met de actie meer duidelijkheid komt voor nabestaanden. Eerder was er al een zoektocht op het dorp waarbij DNA is afgenomen. Dat leverde in 2015 één match op.

Technieken

Met de nieuwe zoekronde richt Stichting Identiteit Gezocht zich vooral op anonieme begraafplaatsen. Met de datum van de begrafenis en de datum waarop een lichaam aanspoelde, wordt er gekeken of er een match is met een van de schepen die in het verleden zijn vergaan, vertelt Hakvoort. „Met moderne technieken kunnen we veel analyseren waardoor we mogelijk een match kunnen creëren.” DNA-onderzoek geeft vervolgens uitsluitsel.

Stichting Identiteit Gezocht beperkt zich niet tot Nederland, schrijft de NOS. Ook in België, Frankrijk en Duitsland wordt gezocht.

De stichting werkt vooral met vrijwilligers en is afhankelijk van donateurs en sponsors.