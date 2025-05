Rechter: slachtoffer mensenhandel terugsturen moet zorgvuldiger

De uitspraak gaat over een zaak die is begonnen onder Fabers vroege voorganger Ankie Broekers-Knol. Maar de raad geeft de huidige minister de opdracht mee om ook bij andere slachtoffers van mensenhandel rekening te houden met mogelijke represailles na terugkomst in hun herkomstland.

In dit geval was het kabinet van mening dat de Nigeriaanse vrouw kon worden teruggestuurd omdat ze niet kon bewijzen dat ze werd bedreigd. Maar de Raad van State vindt dat het kabinet in haar oordeel had moeten meenemen dat de vrouw alleenstaand was en een schuld open had staan volgens de mensenhandelaar.