RvS: Faber moet asielaanvraag Palestijnse vrouw opnieuw bekijken

De vrouw kwam in 2018 vrijwillig naar Nederland vanuit de Westelijke Jordaanoever. Zij was daar als vluchteling geregistreerd, en kreeg bijstand van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). Het ministerie vindt dat de vrouw geen asiel hoeft te krijgen, omdat zij ten tijde van vertrek nog steeds geholpen werd door UNRWA.

Maar de vrouw deed in 2022 een tweede aanvraag. Zij betoogde dat UNRWA inmiddels niet meer in staat was om de voor haar noodzakelijke hulp te verlenen. Het ministerie ging daar niet in mee, omdat het alleen de situatie ten tijde van vertrek relevant vindt.

Faber moet nu ook die actuele situatie meenemen in haar beoordeling, vindt de Raad van State. De raad oordeelt daarom dat de minister met een nieuw besluit moet komen.