VS verliest opnieuw straaljager bij incident in Rode Zee

De piloot en een wapensysteembeheerder zijn uit het water gehaald. Beiden raakten lichtgewond, aldus CNN. Het vliegtuig, een F-18, is nog niet geborgen.

Vorige week dinsdag verloren de Amerikanen ook al een F-18 door een ongeval. Het gevechtsvliegtuig viel toen van het vliegdekschip USS Harry S. Truman in de Rode Zee. Ook ditmaal ging het om een F-18 van de USS Harry S. Truman. Een F-18 kost meer dan 60 miljoen dollar (bijna 53 miljoen euro).

De USS Harry S. Truman is gestationeerd in de Rode Zee als onderdeel van de Amerikaanse operaties tegen de Houthi’s in Jemen.