President Malediven claimt record na persconferentie van 15 uur

President Mohamed Muizzu begon zijn persconferentie om 10.00 uur ’s ochtends op zaterdag, de Internationale Dag van de Persvrijheid. „De persconferentie liep uit tot na middernacht, een nieuw wereldrecord voor een president, waarbij president Muizzu bleef antwoorden op vragen van journalisten”, staat in een verklaring.

Muizzu zou daarmee langer aan het woord zijn geweest dan Zelensky in 2019. Oekraïne claimde in dat jaar dat hij met een persconferentie van 14 uur een eerder record had gebroken van leider Aleksandr Loekasjenko van Belarus.

Het is niet de eerste keer dat een leider van de Malediven internationaal de aandacht trekt met een stunt. Een voorganger van Muizzu hield in 2009 in een duikpak een kabinetsbijeenkomst onder water. Hij wilde zo aandacht vragen voor de opwarming van de aarde.