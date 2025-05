RTL Nieuws: Interne spanningen bij NOS om topsalaris directeur

De werknemers van de NOS uitten gisteren onder meer hun zorgen en onvrede over de gebrekkige communicatie na het nieuws, de positie van de omroep in Den Haag en de beeldvorming rondom de NOS. „Kunnen wij nog wel onze journalistieke rol vervullen als het in de media over onze eigen organisatie gaat”, vraagt het personeel zich af, blijkt uit een mail die in handen is van RTL Nieuws.

De aanleiding van het gesprek is een mail die Eringa gisteren zelf naar NOS-collega’s verstuurde. „Door recente mediaberichten over mijn honorarium is er onrust ontstaan, niet alleen extern, maar ook intern”, staat in de mail, eveneens in bezit van RTL Nieuws. „Het gaat om serieuze bedragen en hoewel altijd alles uit te leggen is, begrijp ik heel goed de gevoelens die losgemaakt zijn.” Ze bood in diezelfde mail aan om in gesprek te gaan. In een nieuwe interne mail geeft de topvrouw vandaag toe dat er na het gesprek van gisteren nog veel emoties zijn. Ze biedt het personeel de mogelijkheid om opnieuw in gesprek te gaan.