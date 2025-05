Voorman Civitas Christiana noemt uitspraak „stomp in de maag” en wil in hoger beroep

De rechter gelastte twee weken geleden dat Civitas Christiana, onder meer actief in rooms-katholieke kring, direct moest stoppen met het verspreiden van het Zwartboek Lentekriebels. Daarin beweert Civitas onder meer dat kennisinstituut Rutgers kinderen aanzet tot seksuele handelingen. Ook bracht Civitas Christiana Rutgers, dat scholen materiaal voor seksuele voorlichting biedt, in verband met pedofilie.

De rechter beval dat Civitas moest rectificeren. Inmiddels staat er een week of twee een rectificatie op de website van Gezin in Gevaar, onderdeel van Civitas Christiana.

In een vrijdag verstuurde mail aan zijn achterban betoogt Hugo Bos, voorman van Civitas Christiana, dat het vonnis „een stomp in de maag” is. Bos vraagt sympathisanten een steunverklaring te tekenen en om geld voor een hoger beroep. Hij zegt via de rechter te proberen om groen licht te krijgen voor een „herpublicatie” van het zwartboek.