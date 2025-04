Civitas Christiana moet verspreiding zwartboek over Rutgers stoppen en uitlatingen rectificeren

De kortgedingrechter in Utrecht oordeelde donderdag ook dat Civitas binnen 48 uur moet rectificeren op haar website. Iedereen die het zwartboek in bezit heeft, moet een rectificatie ontvangen.

Kenniscentrum Rutgers levert scholen voor de zogeheten Week van de Lentekriebels lesmateriaal over seksuele voorlichting. Civitas Christiana maakte en verspreidde een zogeheten Zwartboek Lentekriebels. Civitas beweert onder meer dat Rutgers kinderen aanzet tot seksuele handelingen. Tijdens een kort geding twee weken geleden laakte Rutgers die bewering. Het kenniscentrum beschuldigde Civitas van leugens.

Civitas Christiana mag „geen onrechtmatige uitlatingen” meer doen over Rutgers en de Week van de Lentekriebels, aldus de rechter.

De rechtbank „tilt er zwaar aan” dat Civitas Christiana Rutgers in verband brengt met pedofilie en „suggereert dat er een pedofiele agenda” achter de Week van de Lentekriebels zit. „Civitas heeft niets aangevoerd dat die ernstige beschuldiging onderbouwt, ook niet voor wat betreft het verleden.”

Civitas Christiana „had moeten begrijpen” dat dit soort aantijgingen „verstrekkend” zijn. De rechter wijst op de „woordelijke en fysieke bedreigingen” die Rutgers en zijn medewerkers ontvingen.

Botsing

Het verwijt van Civitas dat Rutgers kinderen seksualiseert noemt de rechter „onrechtmatig”. „Civitas verdraait passages uit het lesmateriaal van Rutgers en plaatst die ten onrechte in een context van het aanzetten tot seksuele handelingen.”

Korte metten maakt de rechter ook met het „ongefundeerde” verwijt van Civitas dat Rutgers een halve eeuw geleden een petitie ondertekende die pedofilie zou legaliseren. Rutgers beoogde destijds, net als „veel christelijke organisaties”, te voorkomen dat seksueel contact tussen leeftijdsgenoten (onder wie kinderen) niet zou leiden tot strafvervolging. Dat is heel iets anders dan het makkelijker maken van pedofilie, stelt de rechtbank.

De rechter merkt „voor de volledigheid” op dat het zwartboek „lange passages” bevat waarin „niets onrechtmatigs” is te vinden. Zo beschrijft de rooms-katholieke groep correct wat er is te zien in de Dokter Corrie Show, over kwesties rond seksualiteit. Het staat Civitas vrij die show af te keuren en schaamte als iets goeds te promoten. „Als het hele zwartboek zo zou zijn opgebouwd, was er niets mis mee”, noteert de rechter.

In de zaak tussen Civitas en Rutgers draait het om „een botsing van rechten”, analyseert de rechter. „Civitas heeft het recht om het niet eens te zijn met de inhoud van het lesprogramma van Rutgers en mag dat ook verkondigen. Dit recht op vrijheid van meningsuiting (en vrijheid van godsdienst) is alleen niet onbegrensd. Het belang van Rutgers, om niet blootgesteld te worden aan ernstige verdachtmakingen, weegt in deze zaak zwaarder dan het belang van Civitas om aandacht te vragen voor het in hun ogen te seksueel getinte onderwijs in de Week van de Lentekriebels.”

Oneens

Civitas Christiana stelt donderdag in een persbericht in overleg „met haar advocaten te bekijken welke stappen er tegen de uitspraak genomen kunnen worden, zodat ze in de toekomst weer in volledige vrijheid haar kritiek op Rutgers en Lentekriebels kan uiten”.

De rooms-katholieke organisatie meldt „het oneens te zijn met de aan haar opgelegde verboden en verplichtingen en de onderbouwing daarvan”.

Civitas vindt het „van zeer groot belang dat zij kritiek kan blijven geven op de werkwijze van Rutgers en haar visie op seksuele voorlichting, en is van mening dat zij door de huidige uitspraak hierin ten onrechte te veel wordt beperkt.”

Civitas stelt door te gaan „met het geven van haar kritiek op Rutgers en Lentekriebels, natuurlijk binnen de grenzen van de uitspraak.”

De uitspraak is volgens adjunct-directeur Luc Lauwers van Rutgers ,,een belangrijke stap in het tegengaan van desinformatie, het verspreiden van leugens en online haat. En bovenal een opsteker voor ouders, leerkrachten en scholen, die allemaal willen dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en de informatie krijgen die zij nodig hebben om te kunnen bepalen wat wel en niet oké is.”