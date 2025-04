Bloemen Joods monument Den Haag vernield, twee tieners opgepakt

Een van de jongens is dinsdag aangehouden tijdens een bijeenkomst waarbij nieuwe kransen werden gelegd. Hij was op dat moment in de buurt. Een andere verdachte werd maandag al opgepakt. Beiden waren herkenbaar op camerabeelden.

De bloemen en kransen waren zondag neergelegd vanwege een herdenking rond Jom Hashoah, de dag van de Shoah, de Holocaust. De ochtend na de herdenking waren alle kransen vernield en lagen rond het monument kapotte rozen op de grond.

Een van de oprichters van het monument, Benjamin Cohen, noemt de vernielingen in een reactie tegen Omroep West „enorm triest”. Cohen hoopt tijdens de dodenherdenking op zondag 4 mei op een vreedzame bijeenkomst. „Het is belangrijk, omdat we rustig moeten kunnen stilstaan bij wat er is gebeurd. Zoiets is een groot goed in onze samenleving.”

Dinsdagmiddag zijn er nieuwe kransen en rozen neergelegd.