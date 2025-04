Kunstenaar vernielde muurschildering wil gesprek met schuldige

In dat mailtje krijgt Van Oudheusden het verwijt „dat ik alleen Anne Frank heb afgebeeld terwijl er ook een genocide aan de andere kant plaatsvindt”, waarmee de afzender mogelijk doelt op het lot van de Palestijnen in Gaza. De kunstenaar vindt dat een lastig verwijt: „Voor mij is Anne Frank de verpersoonlijking van álle oorlogsslachtoffers. En het werk is ook al zestien jaar oud.”

Hij hoopt dat de kunstvandaal met hem wil praten. „Het lijkt me mooi als het iemand is met wie ik een gesprek kan voeren. En als we eruit komen, dat we samen iets moois kunnen maken.” Hoe dat eruit zou moeten zien, heeft Van Oudheusden nog niet scherp, maar „er is nog méér muur naast mijn werk”.

De schildering van Anne Frank is te zien op een geluidsmuur langs de A28.