Amerikaanse defensieminister blundert met verwijt aan Biden

Hegseth kondigde aan dat het Pentagon stopt met een initiatief dat de bijdragen van vrouwen in nationale veiligheidssectoren bevordert. Trump had het tijdens zijn eerste termijn in een wet vastgelegd. Maar volgens de minister was het „weer zo’n woke verdeeldheid zaaiende/sociale rechtvaardigheid/Biden initiatief dat onze commandanten en troepen overbelast. Politici zwelgen erover; de troepen HATEN het”.

In zijn aanval negeerde Hegseth ook dat de wet in het parlement werd gesteund door onder anderen Marco Rubio en Kristi Noem, nu minister van Buitenlandse Zaken en minister van Binnenlandse Veiligheid.