De relatie tussen China en de VS is sinds het aantreden van president Donald Trump verder onder druk komen te staan door importheffingen die beide landen elkaar hebben opgelegd.

Trump prees in december de „waardevolle expertise” van Perdue, die eerder werkzaam was in Azië om „de relatie met China te helpen opbouwen”. „Hij zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van mijn strategie om de vrede in de regio te handhaven en een productieve werkrelatie met de Chinese leiders te onderhouden”, schreef Trump toen hij Perdue nomineerde als ambassadeur.