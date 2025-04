Guo werd vorig jaar april opgepakt in Duitsland, waarna ook het kantoor van Krah in Brussel op verzoek van de Duitse autoriteiten werd doorzocht. Hij zou Chinese dissidenten hebben bespioneerd en informatie van het Europees Parlement hebben doorgespeeld aan Chinese inlichtingendiensten. De Duitser werkte volgens de aanklagers sinds 2002 voor een Chinese geheime dienst.

Krah was een prominente Europese politicus van de rechts-radicale AfD. Hij raakte in opspraak door de arrestatie van Guo en doordat hij in een krant stelde niet alle SS’ers als misdadigers over één kam te willen scheren. Sinds maart zit hij in het Duitse parlement.